Video Haber Putin- Zelenski zirvesi perşembe günü Türkiye'de gerçekleşecek!
Putin- Zelenski zirvesi perşembe günü Türkiye'de gerçekleşecek!

Putin- Zelenski zirvesi perşembe günü Türkiye'de gerçekleşecek!

11.05.2025 | 20:34

Putin- Zelenski zirvesinin perşembe günü Türkiye'de gerçekleşmesi planlanıyor.

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