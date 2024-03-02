Video Haber Putin'in sağ kolu A Haber'e konuştu
Putin'in sağ kolu A Haber'e konuştu

Putin'in sağ kolu A Haber'e konuştu

02.03.2024 | 21:59

Rusya Devlet Başkanı Putin'in "akıl hocası" olarak bilinen Aleksandr Dugin, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Nükleer savaş riskine dikkat çeken Dugin, "Üçüncü dünya savaşı bir anlamda başlamış durumda. Sadece bunun ilk aşamasındayız. Bu ise nükleer savaşa dönüşebilir. Nükleer savaşa biz hiçbir zaman bu kadar yakın olmadık." dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Antalya’da tramvay hattına yıldırım düştü 00:43
Antalya’da tramvay hattına yıldırım düştü 02.03.2024 | 22:09
Putin’in sağ kolu A Haber’e konuştu 05:21
Putin'in sağ kolu A Haber'e konuştu 02.03.2024 | 21:59
Rusya’nın Odessa’da apartmana düzenlediği saldırıda can kaybı 6’ya yükseldi 00:50
Rusya’nın Odessa’da apartmana düzenlediği saldırıda can kaybı 6’ya yükseldi 02.03.2024 | 21:40
Mardin’de tırın çarptığı engelli şahıs hayatını kaybetti 01:01
Mardin'de tırın çarptığı engelli şahıs hayatını kaybetti 02.03.2024 | 21:40
Balıkesir’de TIR kazasında 1 kişi hayatını kaybetti 00:57
Balıkesir’de TIR kazasında 1 kişi hayatını kaybetti 02.03.2024 | 18:55
Pakistan’da seçim protestoları sürüyor 01:42
Pakistan’da seçim protestoları sürüyor 02.03.2024 | 18:43
Bayraktar Akıncı İHA- 230 füzesi ile tam isabetle vurdu! 00:59
Bayraktar Akıncı İHA- 230 füzesi ile tam isabetle vurdu! 02.03.2024 | 18:30
Hava sıcaklıkları yükseliyor, kuraklık riski artıyor 01:30
Hava sıcaklıkları yükseliyor, kuraklık riski artıyor 02.03.2024 | 18:17
Başkan Erdoğan: Türkiye sağlık merkezi haline geldi 14:32
Başkan Erdoğan: Türkiye sağlık merkezi haline geldi 02.03.2024 | 18:00
Balıkesir’de TIR kazasında 1 kişi hayatını kaybetti 01:02
Balıkesir’de TIR kazasında 1 kişi hayatını kaybetti 02.03.2024 | 17:45
Savaş mağduru çocuklardan Çanakkale türküsü | Video 00:52
Savaş mağduru çocuklardan Çanakkale türküsü | Video 02.03.2024 | 16:53
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Antalya mitinginde önemli açıklamalar | Video 45:05
Başkan Erdoğan'dan AK Parti Antalya mitinginde önemli açıklamalar | Video 02.03.2024 | 16:19
Murat Kurum’dan Özel’e tokat gibi yanıt: Senin çapın olmadığı gibi duruşun da yok! | Video 04:12
Murat Kurum’dan Özel’e tokat gibi yanıt: "Senin çapın olmadığı gibi duruşun da yok!" | Video 02.03.2024 | 15:26
Murat Kurum: İstanbul arada bir belediyeye uğrayarak yönetilecek bir şehir değil | Video 04:00
Murat Kurum: "İstanbul arada bir belediyeye uğrayarak yönetilecek bir şehir değil" | Video 02.03.2024 | 15:12
CHP Genel Başkanı Özel’den tepki çeken sözler! Biz bedelli askerlik yapanlardan oy istemiyoruz | Video 00:15
CHP Genel Başkanı Özel'den tepki çeken sözler! "Biz bedelli askerlik yapanlardan oy istemiyoruz" | Video 02.03.2024 | 15:22
Başkan Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hassan Şeyh Mahmud ile bir araya geldi | Video 00:24
Başkan Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hassan Şeyh Mahmud ile bir araya geldi | Video 02.03.2024 | 15:02
Afrikalı kadınların ürünleri ADF’de sergilendi | Video 00:56
Afrikalı kadınların ürünleri ADF’de sergilendi | Video 02.03.2024 | 14:36
CHP’li Sezgin Tanrıkulu’ndan skandal sözler! Kamu görevlilerini tehdit etti: Yarın öbür gün devran dönerse… | Video 04:49
CHP’li Sezgin Tanrıkulu’ndan skandal sözler! Kamu görevlilerini tehdit etti: "Yarın öbür gün devran dönerse…" | Video 02.03.2024 | 14:28
Altında zirve ne olur? Borsa piyasasında son durum ne? İslam Memiş’ten flaş açıklamalar | Video 08:44
Altında zirve ne olur? Borsa piyasasında son durum ne? İslam Memiş'ten flaş açıklamalar | Video 02.03.2024 | 11:15
CHP’de kaosun yeni adresi Kırklareli! Rüşvet, tehdit, iftira: Özgür Özel adaylıktan çekilmemi istedi | Video 03:24
CHP'de kaosun yeni adresi Kırklareli! Rüşvet, tehdit, iftira: Özgür Özel adaylıktan çekilmemi istedi | Video 02.03.2024 | 09:00

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA