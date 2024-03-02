Putin'in sağ kolu A Haber'e konuştu
Rusya Devlet Başkanı Putin'in "akıl hocası" olarak bilinen Aleksandr Dugin, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Nükleer savaş riskine dikkat çeken Dugin, "Üçüncü dünya savaşı bir anlamda başlamış durumda. Sadece bunun ilk aşamasındayız. Bu ise nükleer savaşa dönüşebilir. Nükleer savaşa biz hiçbir zaman bu kadar yakın olmadık." dedi.
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