Sahte ilanla otomobil dolandırıcılığı yapan 4 şüpheli tutuklandı
Isparta’da sahte ilan üzerinden otomobil satışı gerçekleştirerek vatandaşı 300 bin TL dolandıran 4 şüpheli tutuklandı.
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