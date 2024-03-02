Savaş mağduru çocuklardan Çanakkale türküsü | Video 02.03.2024 | 16:53 Rusya-Ukrayna savaşının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın girişimleri ile Türkiye’ye getirilen savaş mağduru çocuklar SABAH aracılığı ile Emine Erdoğan ve Türkiye’ye teşekkür etti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Savaşın ortasından kurtarılan çocuklar hayallerinin gerçeğe dönüşmesi için Emine Erdoğan'ın destekleri ile eğitimlerini aksatmıyor. Savaşın psikolojisini üzerlerinden atmaları için düzenli olarak etkinliklere katılan çocuklar Türkiye'de bulunmaktan memnun olduklarını dile getirdi.

Eskişehir'de yaşayan Türkiye'nin misafir ettiği savaş mağduru Ukraynalı ve Kırım Tatarı çocuklardan oluşan folklor topluluğu Antalya Diplomasi Forumu (ADF) kapsamında Kadın, Barış ve Güvenlik Oturumu'nda folklor gösterisi düzenledi. Savaş mağdur çocuklar SABAH'a konuştu:

EMİNE ERDOĞAN BİZE MANEVİ ANNELİK YAPIYOR

Folklor ekibinde yer alan ve 2 yıl önce Kiev'den Türkiye'ye gelen Kırım Türk'ü Selim, "Cumhurbaşkanı eşi Emine Erdoğan sayesinde savaşın ortasından Türkiye'ye getirildik. Emine hanım bize manevi annelik yapıyor çok kez bizimle bir araya geldi. Türkiye'de olduğumuz için çok mutluyuz. Eskişehir'de okula gidiyoruz. Ukrayna'daki derslerimizle birlikte Türkçe dersleri de alıyoruz. Emine Erdoğan eğitimimiz için bize çok yardımcı oluyor ve desteğini esirgemiyor. Kırım Tatarca biliyorduk çok benzer dil olduğu için Türkçe öğrenmek zor olmadı. 10'ncu sınıf öğrencisiyim. Ekonomist olmak istiyorum. Dünyanın neresinde bir savaş varsa son bulmasını istiyorum. Masum çocuklar ve kadınlar öldürülmemeli" ifadelerini kullandı.

YARDIM ÇIĞLIKLARI DEĞİL ŞARKILAR YÜKSELSİN

Ülkelerinde devam eden savaşın ortasında Emine Erdoğan'ın girişimleri ile Türkiye'ye getirilen çocuklardan 16 yaşındaki Remziye, "Çok sayıda arkadaşımız ve akrabalarımız hayatını kaybetti. Savaşta ölümle burun burunaydık. 2 yıldır barışın hakim olduğu huzurlu ülke Türkiye'deyiz. Okula gidiyoruz her şey çok güzel. Bize yardımlarını esirgemeyen ve sevgi kanatları altına alan Emine Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum. Emine Erdoğan bizimle çok yakından ilgileniyor her zaman yardımcı olacağını söyledi. Dansımızı ve müziğimizi de beğendiğini söyledi. Dünyada çocukların yardım çığlıklarının değil şarkılarının yükselmesi gerektiğini söyledi. Türkiye böyle bir lider eşine sahip olduğu için çok şanslı" diye konuştu.

ÇOCUKLARIN UMUTLARI SÖNMESİN

16 yaşındaki Evelina Ukrayna'daki okulunu uzaktan devam ettiriyor. Emine Erdoğan kendilerini savaşın ortasında bırakmaması barışa dair umutlarımı yeşerttiğini aktaran Evelina Emine Erdoğan'a teşekkür ederek, "Savaş çok zor ve korkunç. Buraya geldik Türkiye'de her şey çok güzel. Türkçe şarkılar söylüyoruz Türk kültürünü yakından tanıyoruz daha önce de gelmiştik Türkiye'ye. Annem ve ikiz kardeşimle birlikte geldik babam asker ve Ukrayna'da. Tüm dünyada barış olsun kimse ölmesin. Çocukların hayalleri umutları sönmesin. Kimse anne babasını savaşta kaybetmesin istiyorum" dedi.