SON DAKİKA | Bahçeli'den 'kurşun tiyatrosu' tepkisi: Demokrasiye saygısızlık | Video

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkü Ocakları İftar Programı'nda yaptığı konuşmada, Akşener ve Kılıçdaroğlu'nun 'kurşun tiyatrosu'na tepki göstererek "Meclis grup kürsüsünde çıldırmış gibi sağa sola mermi kovanı atmaları evvela demokrasiye saygısızlıktır. Ayrıca bağıra çağıra mermi fırlatma çaresizlik içindeçıkmaz sokaklara düşen bir çarpıklıktır." ifadelerini kullandı.