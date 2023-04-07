SON DAKİKA | Bahçeli'den 'kurşun tiyatrosu' tepkisi: Demokrasiye saygısızlık | Video
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkü Ocakları İftar Programı'nda yaptığı konuşmada, Akşener ve Kılıçdaroğlu'nun 'kurşun tiyatrosu'na tepki göstererek "Meclis grup kürsüsünde çıldırmış gibi sağa sola mermi kovanı atmaları evvela demokrasiye saygısızlıktır. Ayrıca bağıra çağıra mermi fırlatma çaresizlik içindeçıkmaz sokaklara düşen bir çarpıklıktır." ifadelerini kullandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
25:27
17:12
10:37
03:44
03:47
05:27
11:01
Türkiye’nin kayıp yılları: Koalisyon hükümetleri! | Video 07.04.2023 | 16:22
00:56
Başkan Erdoğan Destici'yi kabul etti | Video 07.04.2023 | 16:15
04:35
Mehmet Barlas | Ortak liste kararı tesadüf mü, PKK'nın talimatı mı? | Video 07.04.2023 | 15:47
02:53
Melih Altınok | Canan Hanım'ın hisleri 07.04.2023 | 15:44
03:54
Hilal Kaplan | ABD'yi bekleyen Trump fırtınası 07.04.2023 | 15:41
05:26
05:30
01:07
Bakan Varank, Sultanbeyli’ye TOGG otomobil ile geldi | Video 07.04.2023 | 15:16
00:53
00:25
02:43
01:02:05
16:01
00:28
Bingöl'deki 4.5'lik deprem Elazığ'da da hissedildi | Video 07.04.2023 | 11:54