SON DAKİKA: Başkan Erdoğan: "2023-2028 arasında 500 bin konut inşa edilecek" | Video

TOKİ sosyal konut projesi ve arsa satışı için Başkan Recep Tayyip Erdoğan son dakika açıklamalarda bulunuyor. 2022 TOKİ başvuru şartları İstanbul dahil 81 il için belli oluyor. 'TOKİ başvuru ne zaman, şartları neler' sorusu son dönemin en çok merak edilen konuları arasında yer alırken detaylar Başkan Erdoğan'ın TOKİ açıklaması sonrası tam anlamıyla netleşiyor. Başkan Erdoğan: 2023-2028 arasında 500 bin konut inşa edilecek. İşte merakla beklenen Başkan Erdoğan'ın açıklamaları, TOKİ başvuru şartları ve tüm detaylar...