Video Haber SON DAKİKA: Başkan Erdoğan: "2023-2028 arasında 500 bin konut inşa edilecek" | Video
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan:

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan: "2023-2028 arasında 500 bin konut inşa edilecek" | Video

13.09.2022 | 14:44

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Sosyal Konut Projesi detaylarını açıklıyor: Başvurular yarın başlıyor, Ekim sonuna kadar sürecek | Video 01:37
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Sosyal Konut Projesi detaylarını açıklıyor: "Başvurular yarın başlıyor, Ekim sonuna kadar sürecek" | Video 13.09.2022 | 14:43
Mahmut Övür | FETÖ elebaşı Gültekin Uysal’ın evinde mi kaldı? 04:12
Mahmut Övür | FETÖ elebaşı Gültekin Uysal'ın evinde mi kaldı? 13.09.2022 | 14:34
Hilal Kaplan | ’Müesses nizam’ denince akla... 03:14
Hilal Kaplan | 'Müesses nizam' denince akla... 13.09.2022 | 14:31
Mehmet Barlas | Tunç Soyer konusunda 6’lı masa neden sessiz? 03:11
Mehmet Barlas | Tunç Soyer konusunda 6'lı masa neden sessiz? 13.09.2022 | 14:28
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan TOKİ Sosyal Konut Projesi açıklaması! | CANLI YAYIN İZLE 11:18
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan TOKİ Sosyal Konut Projesi açıklaması! | CANLI YAYIN İZLE 13.09.2022 | 14:13
SON DAKİKA: TOKİ başvuru şartları netleşti! 2022 TOKİ sosyal konut ve arsa satışı Başkan Erdoğan tarafından açıklanıyor | Video 11:18
SON DAKİKA: TOKİ başvuru şartları netleşti! 2022 TOKİ sosyal konut ve arsa satışı Başkan Erdoğan tarafından açıklanıyor | Video 13.09.2022 | 12:51
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kılıçdaroğlu’nun adaylığı hakkında konuştu: Tehlikeye atamayız… | Video 01:06
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hakkında konuştu: "Tehlikeye atamayız…" | Video 13.09.2022 | 12:52
Son Dakika: CHP’li Kadıköy Belediyesi işçilerin hakkını vermeyi reddetti! Grev başladı | Video 00:34
Son Dakika: CHP'li Kadıköy Belediyesi işçilerin hakkını vermeyi reddetti! Grev başladı | Video 13.09.2022 | 10:19
SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan Yunanistan’a sert uyarı: Bize tarihi tekrarlatmayın akıllı olun 05:16
SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Yunanistan'a sert uyarı: "Bize tarihi tekrarlatmayın akıllı olun" 13.09.2022 | 10:12
Tunç Soyer’den sonra İBB meclisi CHP grubu da Osmanlı’ya saldırdı | Video 02:03
Tunç Soyer’den sonra İBB meclisi CHP grubu da Osmanlı'ya saldırdı | Video 12.09.2022 | 23:13
Bakan Kurum afetzedelere güzel haberi verdi | Video 04:30
Bakan Kurum afetzedelere güzel haberi verdi | Video 12.09.2022 | 20:32
Öğrenci muafiyetine İmamoğlu engeli | Video 02:35
Öğrenci muafiyetine İmamoğlu engeli | Video 12.09.2022 | 18:51
AK Parti MKYK toplantısı sonrası Ömer Çelik’ten Yunanistan’a tepki: Burası çıkmaz sokak | Video 35:03
AK Parti MKYK toplantısı sonrası Ömer Çelik'ten Yunanistan'a tepki: "Burası çıkmaz sokak" | Video 12.09.2022 | 18:51
Tavşantepe-Sabiha Gökçen Metro Hattı’nda test sürüşü yapıldı | Video 02:52
Tavşantepe-Sabiha Gökçen Metro Hattı'nda test sürüşü yapıldı | Video 12.09.2022 | 18:36
CHP’li Nevaf Bilek’in skandal Kürdistan sözleri için harekete geçildi | Video 01:09
CHP'li Nevaf Bilek'in skandal "Kürdistan" sözleri için harekete geçildi | Video 12.09.2022 | 18:27
Başkan Erdoğan, Sancaktepe’de öğretmenler ve öğrencilerle sohbet etti | Video 05:44
Başkan Erdoğan, Sancaktepe’de öğretmenler ve öğrencilerle sohbet etti | Video 12.09.2022 | 17:55
Bakan Akar: “Şu ana kadar 371 terörist etkisiz hale getirildi | Video 03:17
Bakan Akar: “Şu ana kadar 371 terörist etkisiz hale getirildi" | Video 12.09.2022 | 17:06
TOGG 29 Ekim’de seri üretime geçiyor | Video 02:35
TOGG 29 Ekim'de seri üretime geçiyor | Video 12.09.2022 | 17:17
Kerem Alkin | Enerjide zamana karşı yarış: Kritik yıl 2024 04:04
Kerem Alkin | Enerjide zamana karşı yarış: Kritik yıl 2024 12.09.2022 | 16:36
Hilal Kaplan | CHP için ’düşman’ kim? 03:39
Hilal Kaplan | CHP için 'düşman' kim? 12.09.2022 | 16:00

TOKİ sosyal konut projesi ve arsa satışı için Başkan Recep Tayyip Erdoğan son dakika açıklamalarda bulunuyor. 2022 TOKİ başvuru şartları İstanbul dahil 81 il için belli oluyor. 'TOKİ başvuru ne zaman, şartları neler' sorusu son dönemin en çok merak edilen konuları arasında yer alırken detaylar Başkan Erdoğan'ın TOKİ açıklaması sonrası tam anlamıyla netleşiyor. Başkan Erdoğan: 2023-2028 arasında 500 bin konut inşa edilecek. İşte merakla beklenen Başkan Erdoğan'ın açıklamaları, TOKİ başvuru şartları ve tüm detaylar...

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA