Video Haber Son dakika: Başkan Erdoğan, İdlib ile ilgili Macron ve Merkel ile üçlü telefon görüşmesi yaptı | Video

Son dakika: Başkan Erdoğan, İdlib ile ilgili Macron ve Merkel ile üçlü telefon görüşmesi yaptı | Video

Son dakika: Başkan Erdoğan, İdlib ile ilgili Macron ve Merkel ile üçlü telefon görüşmesi yaptı | Video
21.02.2020 | 14:20

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Almanya Başbaşkanı Merkel ile üçlü bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Gelen son dakika bilgilere göre Başkan Erdoğan, Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı saldırı ve Suriye rejimi ve destekçilerinin İdlib'deki saldırganlıklarının durdurulması gerektiğini belirtti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile üçlü bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Telefon görüşmesinde Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı saldırı, İdlib'teki son durum ve Libya konuları ele alındı.

ALMANYA'DAKİ IRKÇI SALDIRI:

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı saldırıda hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaralılar için şifa dileğinde bulunarak; yabancı düşmanlığı, ayrımcılık ve İslam karşıtlığı saikli bu saldırıları lanetlediğini ifade etti.

İDLİB'DEKİ REJİM SALDIRILARI:

Suriye rejimi ve destekçilerinin İdlib'deki saldırganlıklarının durdurulması gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, insani krizin önlenmesi için somut eylemlerle güçlü destek sağlanması gerektiğini vurguladı.

LİBYA KONUSU:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya halkının da barış, refah ve istikrara kavuşması için tutarlı politikalarla hep birlikte çalışılması gerektiğini dile getirdi.

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