Son dakika: CHP'den 10 milletvekili Muharrem İnce'nin partisine geçecek | Video
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Son dakika gelişmesi... A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programının şefi Emine Kavasoğlu CHP'li 10 vekilin Muharrem İnce'nin kuracağı partiye geçeceğini duyurdu.