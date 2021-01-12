Video Haber Son dakika: CHP'den 10 milletvekili Muharrem İnce'nin partisine geçecek | Video

Son dakika: CHP'den 10 milletvekili Muharrem İnce'nin partisine geçecek | Video

Son dakika: CHP'den 10 milletvekili Muharrem İnce'nin partisine geçecek | Video
12.01.2021 | 00:02

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Son dakika gelişmesi... A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programının şefi Emine Kavasoğlu CHP'li 10 vekilin Muharrem İnce'nin kuracağı partiye geçeceğini duyurdu.

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