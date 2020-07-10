Son dakika: Danıştay Ayasofya kararını açıkladı! Ayasofya'da 86 yıl sonra namaz kılınacak! | Video

Son dakika haberi: Türkiye'de milyonlarca müslümanın gözü Ayasofya'nın müzeye çevrildiği kararın kaldırılması beklenen Danıştay kararındaydı. Karar açıklandı ve Ayasofya resmen ibadete açılıyor. Nefeslerin tutulduğu karar saat 16.00 itibarıyla açıklandı ve Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle açılan davayı kabul ederek Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılmasını onayladı. Ayasofya önünde vatandaşların coşkusu kameralara yansıdı.