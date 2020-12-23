SON DAKİKA HABERİ: Borsa İstanbul'da tarihi rekor! | Video
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Son dakika haberi: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,90 değer kazanarak günü 1.417,66 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, 1.420,77 puanla da rekor seviyeyi gördü.