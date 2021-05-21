Video Haber SON DAKİKA HABERİ: Kısıtlamaya saatler kala İstanbul'da trafik durma noktasında! | Video

SON DAKİKA HABERİ: Kısıtlamaya saatler kala İstanbul'da trafik durma noktasında! | Video

SON DAKİKA HABERİ: Kısıtlamaya saatler kala İstanbul'da trafik durma noktasında! | Video
21.05.2021 | 19:12

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Son dakika haberi: İstanbul'da gün boyu yağmur etkisini sürdürdü. Sokağa çıkma kısıtlamasının da yaklaşmasıyla trafikte yoğunluk arttı. İBB'nin trafik haritası verilerine göre yoğunluk yüzde 70'i aştı.

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