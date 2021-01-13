Video Haber Son dakika: İstanbul'da helikopter düştü iddiası! | Video

Son dakika: İstanbul'da helikopter düştü iddiası! | Video

Son dakika: İstanbul'da helikopter düştü iddiası! | Video
13.01.2021 | 18:16

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Son dakika haberi... Beykoz’da Elmalı Barajı bölgesine helikopter düştüğü iddia edildi. Bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve acil servis ekibi sevk edildi. İhbarı değerlendiren ekipler arama çalışmalarına devam ediyor.

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