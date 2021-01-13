Son dakika: İstanbul'da helikopter düştü iddiası! | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
06:46
Son dakika: İstanbul'da helikopter düştü iddiası! | Video 13.01.2021 | 18:16
04:04
Korona virüs şüphelisi göbek atıp, spor yaptı | Video 13.01.2021 | 17:51
04:58
20:57
01:27
Gazeteci Can Ataklı’nın yargılanmasına devam edildi | Video 13.01.2021 | 13:21
02:30
06:39
Bakan Çavuşoğlu, Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi tarafından kabul edildi | Video 13.01.2021 | 11:14
01:49
90 bin asker anısına yapılan kardan heykeller ışıklandırıldı | Video 13.01.2021 | 10:21
05:06
Yavuz Donat | Şehitler ölmez Vatan bölünmez 13.01.2021 | 10:17
04:10
Komiserli, polisli organize suç örgütüne dev operasyon: 55 gözaltı kararı 13.01.2021 | 09:36
00:28
Aralarında aktif polis ve öğretmenler de var. 12 şüpheli yakalandı | Video 13.01.2021 | 09:41
03:50
Şebnem Bursalı | Sözde değil en özde cumhurbaşkanı 13.01.2021 | 09:33
02:06
03:49
Kerem Alkin | Otorite’si olmayan paralar dönemi 13.01.2021 | 09:01
06:15
Hıncal Uluç | Hani kumarı yasaklamıştık? 13.01.2021 | 08:58
03:16
Engin Ardıç | Tabanca çektiler 13.01.2021 | 08:55
00:21
Son dakika: Ümitcan Uygun davasında yeni gelişme! İzmir'de yakalandı | Video 13.01.2021 | 01:47
02:42
05:25
Son dakika haberi... Beykoz’da Elmalı Barajı bölgesine helikopter düştüğü iddia edildi. Bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve acil servis ekibi sevk edildi. İhbarı değerlendiren ekipler arama çalışmalarına devam ediyor.