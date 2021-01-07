Video Haber Son dakika! Kobani İddianamesi kabul edildi! Selahattin Demirtaş yargılanacak | Video

Son dakika! Kobani İddianamesi kabul edildi! Selahattin Demirtaş yargılanacak | Video

Son dakika! Kobani İddianamesi kabul edildi! Selahattin Demirtaş yargılanacak | Video
07.01.2021 | 15:06

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Kobani İddianamesi mahkeme tarafından kabul edildi. Buna göre; Selahattin Demirtaş, 108 kişi ile birlikte yargılanacak. Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile eski bazı HDP milletvekillerinin de aralarında bulunduğu iddianamede şüpheliler, "azmettirici" sıfatıyla olay tarihinde ülke genelinde işlenen eylemlerden sorumlu tutuldu.

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