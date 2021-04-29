SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanlığı'dan flaş paylaşım! İşte o görüntüler... Böyle etkisiz hale hale getirildiler
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Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı sosoyal meday hesabı Twitter'dan 5 PKK'lı teröröistşn etkisiz hale getirldiği Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarından görüntğler paylaştı...