Son dakika: Rusya’nın Covid-19 aşısı tescillendi! Putin corona virüse karşı ilk aşıyı duyurdu | Video
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Son dakika haberi: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün uluslararası kamuoyuna corona virüse karşı geliştirilen Covid-19 aşısına tescil verildiğini duyurdu. Rus yetkililer aşının detaylarını tek tek açıkladı. Yapılan açıklamada aşının ne zaman, nerede ve ne miktarda üretileceği duyuruldu. Kendi kızının aşıyı kullandığını belirten Putin, kısa süre içerisinde kitlesel aşılama sürecine geçmeyi umduklarını belirtti.