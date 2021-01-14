Son dakika! Salgınla mücadelede tarihi gün! Türkiye'de kitlesel aşılama başladı | Video

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Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Çin'de üretilen koronavirüs aşısına acil kullanım onayı verdi. Bilim Kurulu da dün aşı gündemiyle toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından kritik açıklamalar yaptı. Bugünden itibaren sağlık çalışanlarının aşılanmasına başlanacağını duyuran Koca, "Aşıların üzerinde bulunan karekod sebebiyle ismine tahsis edilen kişi dışında aşının kullanılması mümkün değildir" dedi. Bakan Koca, 30-31 Aralık tarihlerinde Türkiye'ye gelen 3 milyon doz aşının güvenlik testlerinin tamamlandığını, aşının yeterince güvenli olduğunun anlaşıldığını ve acil kullanım onayı için sürecin başladığını hatırlattı.