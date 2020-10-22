Son dakika... Günlük koronavirüs vaka sayısı açıklandı! 22 Ekim'de 2 bin 102 yeni vaka tespit edildi | Video

Son dakika haberi: Tüm dünyayı etkisi altına alan ölümcül koronavirüs salgınına karşı Türkiye'de önlem ve tedbirler devam ederken, 22 Ekim'e ait vaka sayıları açıklandı. Bugün açıklanan verilere göre 2 bin 102 yeni vaka tespit edilirken, 71 hasta Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Türkiye genelinde bugün 117 bin 198 test yapıldığı bildirildi.