Sudan’da mahsur kalan Türk vatandaşı A Haber’e konuştu | Video
Sudan'daki çatışmalarda Türk vatandaşları da mahsur kaldı. Onlardan biri de Darfur'daki, bir Türk enerji şirketinde idari işler uzmanı olarak görev yapan Ömer Cüneydioğlu’ydu. Darbe girişimi sırasında neler yaşandı? Ömer Cüneydioğlu A Haber’de anlattı..
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