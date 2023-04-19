Sudan’da mahsur kalan Türk vatandaşı A Haber’e konuştu | Video

Sudan'daki çatışmalarda Türk vatandaşları da mahsur kaldı. Onlardan biri de Darfur'daki, bir Türk enerji şirketinde idari işler uzmanı olarak görev yapan Ömer Cüneydioğlu’ydu. Darbe girişimi sırasında neler yaşandı? Ömer Cüneydioğlu A Haber’de anlattı..