Süresiz nafaka kalkıyor mu? Boşanmak için ayrı nafaka için ayrı dava! Gözler Meclis'e çevrildi | Video

03.09.2025 | 14:52

Yeni yasama yılında TBMM’ye gelecek Yeni Yargı Paketi’nde nafakanın kadınların mağdur edilmemesi şartıyla kaldırılması, uzun süren boşanma davalarının kısaltılması ve aile ara buluculuğu öngörülüyor. Boşanma ile nafaka ve mal paylaşımı davaları da ayrı ayrı görülecek. Bakanlık, uzun süren boşanma davaları için düzenleme yapacak ve süresiz nafakanın kaldırılmasını öngören yasa teklifi hazırlayacak.

