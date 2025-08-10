Video Haber Taktik füze silah sistemi KMC-U'ya, komuta kontrol merkezi kabiliyeti kazandırıldı | Video
Taktik füze silah sistemi KMC-U'ya, komuta kontrol merkezi kabiliyeti kazandırıldı | Video

Taktik füze silah sistemi KMC-U'ya, komuta kontrol merkezi kabiliyeti kazandırıldı | Video

10.08.2025 | 13:29

ROKETSAN tarafından geliştirilen taktik füze silah sistemi KMC-U'ya, komuta kontrol merkezi kabiliyeti kazandırıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

ROKETSAN, 360 derece dönüş özelliği ve araç içerisinden kontrol edilebilen stabilize taret sistemi ile hem durarak hem de hareket yeteneğine sahip KMC-U'nun geliştirilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda KMC-U'ya, komuta kontrol merkezi kabiliyeti kazandırıldı. ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, gerçekleştirilen test faaliyetine ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak, "Her koşulda üstünlük, her görevde tam hakimiyet. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin envanterindeki taktik füze silah sistemimiz KMC-U'ya, AGMOSS kapsamında komuta kontrol merkezi kabiliyeti kazandırdık. İnsanlı ve insansız kara hava unsurlarında ağ merkezli, otonom görevler ile sahada tam hakimiyet sağlıyoruz" dedi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Taktik füze silah sistemi KMC-U’ya, komuta kontrol merkezi kabiliyeti kazandırıldı | Video 01:27
Taktik füze silah sistemi KMC-U'ya, komuta kontrol merkezi kabiliyeti kazandırıldı | Video 10.08.2025 | 13:29
Bakan Kurum: Pina ve deniz çayırları Marmara’ya nefes oluyor | Video 01:20
Bakan Kurum: "Pina ve deniz çayırları Marmara'ya nefes oluyor" | Video 10.08.2025 | 12:34
SON DAKİKA! Avukat Rezan Epözdemir gözaltına alındı | Video 01:14
SON DAKİKA! Avukat Rezan Epözdemir gözaltına alındı | Video 10.08.2025 | 09:03
İstanbul’da Gazze’ye umut ışığı ol yürüyüşü 00:24
İstanbul'da "Gazze'ye umut ışığı ol" yürüyüşü 09.08.2025 | 20:58
Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail ateşkes girişimlerini ısrarla sabote ediyor | Video 33:36
Dışişleri Bakanı Fidan: "İsrail ateşkes girişimlerini ısrarla sabote ediyor" | Video 09.08.2025 | 14:36
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar 22:59
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar 08.08.2025 | 19:25
Nihat Hatipoğlu | Tasavvufu doğru anlamalıyız 06:08
Nihat Hatipoğlu | Tasavvufu doğru anlamalıyız 08.08.2025 | 17:01
Mahmut Övür | 600 milyon dolar soğuk cüzdanla mı kaçırıldı? 03:53
Mahmut Övür | 600 milyon dolar soğuk cüzdanla mı kaçırıldı? 08.08.2025 | 16:59
Yavuz Donat | Öteki Türkiye 09:57
Yavuz Donat | Öteki Türkiye 08.08.2025 | 16:55
Kerem Alkin | Türk ihracatçısına ‘erken’ uyarı 04:43
Kerem Alkin | Türk ihracatçısına ‘erken’ uyarı 08.08.2025 | 16:51
Bakan Kurum: 300 bininci konutu Eylül’de teslim edeceğiz | Video 05:46
Bakan Kurum: "300 bininci konutu Eylül'de teslim edeceğiz" | Video 08.08.2025 | 14:39
Meclis’te ’Terörsüz Türkiye’ mesaisi! | Video 04:05
Meclis'te 'Terörsüz Türkiye' mesaisi! | Video 08.08.2025 | 14:29
Bakan Bayraktar A Haber’de açıkladı: Suriye’ye gaz sevkiyatı hibe değil ticaret | Video 44:30
Bakan Bayraktar A Haber'de açıkladı: "Suriye'ye gaz sevkiyatı hibe değil ticaret" | Video 08.08.2025 | 11:59
İsrail’den Gazze’yi işgal planına onay! Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ A Haber’de değerlendirdi | Video 18:09
İsrail’den Gazze’yi işgal planına onay! Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ A Haber’de değerlendirdi | Video 08.08.2025 | 11:03
İstanbul’da uyuşturucuya yönelik düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli yakalandı | Video 00:54
İstanbul’da uyuşturucuya yönelik düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli yakalandı | Video 08.08.2025 | 08:42
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar 21:44
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar 07.08.2025 | 19:00
Yavuz Donat | Devlet baba 07:21
Yavuz Donat | Devlet baba 07.08.2025 | 16:36
Senegal Başbakanı Ankara’da | Video 09:21
Senegal Başbakanı Ankara'da | Video 07.08.2025 | 16:32
Özlem Doğaner | Bitmeyen savaşlar ekonominin en büyük tehdidi 04:47
Özlem Doğaner | Bitmeyen savaşlar ekonominin en büyük tehdidi 07.08.2025 | 16:28
Okan Müderrisoğlu | Suriye’nin kuzey doğusu ve SDG-İmralı senaryosu! 04:57
Okan Müderrisoğlu | Suriye’nin kuzey doğusu ve SDG-İmralı senaryosu! 07.08.2025 | 16:21

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY