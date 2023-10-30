Talas 100. yılı dünyanın en büyük Türk bayrağı ile karşıladı

Kayseri’de Talas Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen törende dünyanın en büyük Türk bayrağı açıldı. Törende konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, “Nice yüzyıllara” dedi.