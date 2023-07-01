Video Haber Tatilciler dönüş yolunda! İstanbul yönüne trafik yoğunluğu başladı | Video
Tatilciler dönüş yolunda! İstanbul yönüne trafik yoğunluğu başladı | Video

Tatilciler dönüş yolunda! İstanbul yönüne trafik yoğunluğu başladı | Video

01.07.2023 | 19:15

9 günlük Kurban Bayramı tatili, pazar günü sonra eriyor. Tatili şehir dışında geçiren vatandaşlar, dönüşü son güne bırakmamak için bugünden yola çıktı. Megakent İstanbul'a dönüş yolunda yoğun trafik oluştu. Özellikle kentin giriş ve çıkış noktalarında yer alan ilçelerde yoğun kuyruklar oluştu. İstanbul'un sınır ilçesi olan Marmaraereğlisi'ne bağlı Yeniçiftlik Kavşağı'nda araç kuyruğu 4 kilometreyi buldu

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