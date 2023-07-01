Tatilciler dönüş yolunda! İstanbul yönüne trafik yoğunluğu başladı | Video
9 günlük Kurban Bayramı tatili, pazar günü sonra eriyor. Tatili şehir dışında geçiren vatandaşlar, dönüşü son güne bırakmamak için bugünden yola çıktı. Megakent İstanbul'a dönüş yolunda yoğun trafik oluştu. Özellikle kentin giriş ve çıkış noktalarında yer alan ilçelerde yoğun kuyruklar oluştu. İstanbul'un sınır ilçesi olan Marmaraereğlisi'ne bağlı Yeniçiftlik Kavşağı'nda araç kuyruğu 4 kilometreyi buldu
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
12:33
Tatilciler dönüş yolunda! İstanbul yönüne trafik yoğunluğu başladı | Video 01.07.2023 | 19:15
03:38
00:16
Kenya’da zincirleme kaza: 48 ölü | Video 01.07.2023 | 00:14
01:49
Ataşehir'de kaçan kurbanlık hayvana sahibi sopayla vurdu | Video 30.06.2023 | 23:24
00:53
Fransa’daki protestolarda 1 kişi hayatını kaybetti | Video 30.06.2023 | 23:09
00:29
Hindistan’da ilaç fabrikasında yangın: 2 ölü | Video 30.06.2023 | 23:09
01:35
Motosikletin çarptığı yaşlı adam kurtarılamadı | Video 30.06.2023 | 23:09
01:37
Canını kurtaran sağlıkçılara böyle saldırdı | Video 30.06.2023 | 23:09
01:43
İslam İşbirliği Teşkilatıı'ndan olağanüstü toplantı kararı | Video 30.06.2023 | 18:05
00:17
25 kilogramdan fazla uyuşturucuyla suçüstü yakaladılar | Video 30.06.2023 | 18:01
00:13
04:31
00:52
Merdan Yanardağ ifadesinde geri adım attı | Video 30.06.2023 | 12:19
00:16
02:36
Ev kadınlarına prim desteği! Emekli olmak isteyen o rakamı ödeyecek | Video 30.06.2023 | 08:31
00:23
09:03
01:19
SON DAKİKA: Muğla Datça'da orman yangını! İşte ilk görüntüler! | Video 29.06.2023 | 20:54
01:48
Datça'da orman yangını! | Video 29.06.2023 | 19:19
00:51
İsveç’te Kur’an-ı Kerim’e yönelik saldırı Bağdat’ta protesto edildi | Video 29.06.2023 | 19:02