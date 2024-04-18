Video Haber Tokat'ta deprem anı güvenlik kamerasında
Tokat'ta deprem anı güvenlik kamerasında

Tokat'ta deprem anı güvenlik kamerasında

18.04.2024 | 22:01

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 5,6 büyüklüğünde meydana gelen deprem anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Çamlıbel mevkinde bir iş yerinin güvenlik kamerası deprem anını an be an kaydetti. İşte o anlar..

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