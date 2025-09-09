Video Magazin 'Aşk ve Gözyaşı'nın ilk tanıtımı yayınlandı: “Beynimde tümör varmış, ölecekmişim!”
'Aşk ve Gözyaşı'nın ilk tanıtımı yayınlandı: “Beynimde tümör varmış, ölecekmişim!”

09.09.2025 | 20:37

Aşk ve Gözyaşı ilk bölümüyle 19 Eylül Cuma 20.00'de atv’de başlıyor!

'Aşk ve Gözyaşı'nın ilk tanıtımı yayınlandı: “Beynimde tümör varmış, ölecekmişim!” 09.09.2025 | 20:37
