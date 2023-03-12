Video Magazin Bendeniz: "Şimdi manevi olarak güçlenme zamanı" | Video
Bendeniz:

Bendeniz: "Şimdi manevi olarak güçlenme zamanı" | Video

12.03.2023 | 08:30

90’lı yılların unutulmaz seslerinden biri olan, günümüzde de yeni çalışmalarıyla birlikte adından söz ettiren Bendeniz, Bursa sahnesinde sevenleri ile buluştu. Yaşadığımız deprem felaketinin ardından Bursa’daki ilk konserine çıkan Bendeniz; ‘Çok özlemiştik bursa. Zor zamanlardan geçtik. Son 1 ay hepimiz için felaket bir aydı. Şimdi yaraları sarma zamanı. Şimdi manevi olarak özellikle güçlenme zamanı’ dedi.

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Yoğun bir ilginin olduğu geceye nostalji rüzgarıyla başlayan güzel şarkıcı, popüler çalışmalarından 'Satmışım' ve 'Güzeller Güzeli' ile büyük beğeni topladı. Sahnedeki enerjisiyle birlikte gece boyunca dinleyicilerini de coşturan Bendeniz, Türk müziğinin popüler şarkılarına da repertuvarında yer verdi. Dansları ve eğlenceli tavırlarıyla birlikte dikkati çeken Bendeniz, keyif dolu bir gece yaşattı.

ŞİMDİ MANEVİ OLARAK GÜÇLENME ZAMANI
Yaşadığımız deprem felaketinin ardından Bursa'daki ilk konserine çıkan Bendeniz; 'Çok özlemiştik bursa. Zor zamanlardan geçtik. Son 1 ay hepimiz için felaket bir aydı. Şimdi yaraları sarma zamanı. Şimdi manevi olarak özellikle güçlenme zamanı. O yüzden kaldığımız yerden bu güçle birer birer yavaş yavaş ayağa kalkacağız. Hepiniz hoş geldiniz.' diyerek Bursalıları selamladı.

Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Bendeniz, duygu yüklü şarkılarıyla da sevenlerinin gönüllerine dokundu. İçten söylediği şarkıların yanı sıra, sık sık dinleyicileriyle de sohbet eden başarılı şarkıcı, Bursa'yı çok özlediğini dile getirdi. İlgilerinden dolayı sevenlerine teşekkür eden Bendeniz, gece boyunca da sahnenin her alanını kullanırken, orkestrasıyla birlikte müzik ziyafeti sundu. Bursalılar da keyif dolu bir gece geçirirken, ünlü ismi alkışlarıyla ödüllendirdi.

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