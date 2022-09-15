Bursa’da İrem Derici rüzgarı | Video

Son yılların en çok konuşulan ünlü isimlerinden biri olan İrem Derici, Bursa’da unutulmaz bir konsere imza attı.

Bursa'da sahne alan İrem Derici, performansları ve sahne şovlarıyla büyük beğeni topladı. Bursa'ya olan sevgisini de dile getiren Derici, "Buraya gelince kanım kaynıyor, Bursa seçilmiş kentim benim. Gerçekten size aşığım. Bursalı olamadım, Bursa'da doğmadım ama yine geleceğim." dedi. Güzel şarkıcı ayrıca, Bursa'nın kendisine uğurlu geldiğini dile getirerek, 1 ay içerisinde de aşkı bulacağını söyledi.

'Yansın Geceler' şarkısı ile konserine start veren şarkıcıya Zafer Tunç ve ekibi dans koreografileri ile eşlik ederken Bursalılara adeta müzik şöleni yaşattı.