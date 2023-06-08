Video Magazin Çağatay Akman, eski sevgilisi Öykü Uslu’dan şikayetini geri çekti | Video
Çağatay Akman, eski sevgilisi Öykü Uslu’dan şikayetini geri çekti | Video

Çağatay Akman, eski sevgilisi Öykü Uslu’dan şikayetini geri çekti | Video

08.06.2023 | 12:33

Şarkıcı Çağatay Akman’ın, eski sevgilisi Öykü Uslu’nun kapısına dayandığı ve Uslu ile onu uzaklaştırmak isteyen arkadaşını darp ettiği iddiasıyla yargılanmasına devam edildi. Duruşmada Akman, eski sevgilisi Uslu’dan şikayetini geri çekti.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Şarkıcı Çağatay Akman'ın, 23 Temmuz 2021'de eski sevgilisi Öykü Uslu'nun evinin önüne gittiği ve Uslu'nun bu durumu arkadaşı olan Furkan Ayaz'a haber vermesi üzerine uzaklaşmak istemeyerek ikisini de darp ettiği iddiasına ilişkin davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, müşteki sanık Çağatay Akman hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan Akman, ''Öykü Uslu'dan şikayetimi geri çekiyorum. Zaten o da geri çekti ancak Furkan Ayaz hakkındaki şikayetim devam etmektedir" dedi. Ara kararını açıklayan mahkeme, tanıkların dinlenmesi ve eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

"DİĞER ŞAHISLA İLGİLİ HALA ŞİKAYETİM DEVAM EDİYOR''
Duruşmanın ardından mahkeme salonundan ayrılan Akman, basın mensuplarına, ''Toplu olarak zaten şikayetten vazgeçtik. Diğer şahısla ilgili hala şikayetim devam ediyor. Onun da şikayeti devam ediyor'' şeklinde konuştu.

İDDİANAMEDEN
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki şüpheli Çağatay Akman'ın, Öykü ve Furkan'a yönelik ikişer defa 'basit yaralama' suçundan 8 aydan 2 yıla, 'tehdit' suçundan 1 yıldan 4 yıla ve 'hakaret' suçundan 7 aydan 4 yıl 8 aya olmak üzere toplamda 2 yıl 3 aydan 10 yıl 8 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

İddianamede ayrıca, müşteki şüpheliler Öykü Uslu ile Furkan Ayaz'ın ise ayrı ayrı 'basit yaralama' suçundan 4 aydan 1 yıla, 'hakaret' suçundan ise 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.

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