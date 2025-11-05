Can dostlar 7 ay sonra hasret giderdi! Seda Sayan ve Safiye Soyman bir araya geldi: Seni o kadar çok özlemişim ki…

05.11.2025 | 19:38

Ünlü şarkıcı Seda Sayan ve Safiye Soyman, birlikte sosyal medyada bir paylaşım yaptı. 7 aydır bir araya gelmediklerini açıklayan Seda Sayan ve Safiye Soyman, hasret giderdi. İşte ünlü şarkıcıların o paylaşımı!