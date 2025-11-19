Video Magazin Derya Uluğ ve nişanlısı Asil Gök kabusu yaşadı! Komşunun sinir krizi anbean görüntülendi: "İçeride çocuk var" | Video
19.11.2025 | 09:49

Ünlü şarkıcı Derya Uluğ ve nişanlısı Asil Gök, komşuları Nazlı E.'nin kapılarına dayanıp tehditler savurmasıyla büyük şok yaşadı. Sinir krizi geçirerek apartmanı ayağa kaldıran Nazlı E.'ye, diğer komşular müdahale etmeye çalışırken Asil Gök'ün "İçeride çocuk var!" sözleri olayın seyrini değiştirdi. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

