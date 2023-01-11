Dünyanın en güzel kadınları kimler seçildi? Listede Türk güzeller de var! İşte 2022 yılının 'En Güzel Yüzleri' | Video
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TC Candler sitesi her sene düzenlediği ankette dünya çapındaki "en"leri belirliyor. Şimdi de "2022 Yılının En Güzel Yüzleri"ni açıklayan site, dünya çapında birçok isme yer verdi. Listede 3 Türk güzeli de var.