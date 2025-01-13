Video Magazin Edip Akbayram'ın kızından babasının sağlık durumuyla ilgili açıklama | Video
Edip Akbayram'ın kızından babasının sağlık durumuyla ilgili açıklama | Video

Edip Akbayram'ın kızından babasının sağlık durumuyla ilgili açıklama | Video

13.01.2025 | 13:51

Sanatçı Edip Akbayram (75), düşme sonucu geçirdiği kaza sonrasında Kadıköy'deki Haydarpaşa Numune Eğtim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavisi yoğun bakımda devam eden Akbayram'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Babasının sağlık durumuyla ilgili bilgi veren kızı Türkü Akbayram, "Şu an için ikinci operasyonu da başarılı geçti. Yoğun bakım süreci ve entübe süreci bir süre daha devam edecek." dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sanatçı Edip Akbayram, geçtiğimiz hafta geçirdiği zatürre nedeniyle bir süre hastanede tedavi gördü. Tedavisinin ardından taburcu edilen Akbayram, düşmeye bağlı iç kanama nedeniyle Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bugün ikinci kez ameliyat olan sanatçının yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Akbayram'ın eşi Ayten Akbayram ve kızı Türkü Akbayram'ın hastanedeki bekleyişi de devam ediyor.

'KANAMA YÜKSEK ÖLÇÜDE DURDURULDU'
Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram babasının son durumu hakkında bilgi verdiç Akbayram, "Şu an için ikinci operasyonu da başarılı geçti. Yoğun bakım süreci ve entübe süreci bir süre daha devam edecek. Ama en azından daha iyi ve güzel haber aldık. Kanama yüksek ölçüde durduruldu. Çok emin ellerde gerçekten içimiz çok rahat. Tüm Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanları doktorları hemşireleri hepsine ailece minnettarız. Yoğun bakım süreci devam edecek, önümüzde 1-2 günlük daha bekleme süresi olacak sonra daha net ve umarım daha iyi ve güzel haberler verebilmeyi umuyoruz biz de ailece. Herkese çok teşekkür ederiz" dedi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Edip Akbayram’ın kızından babasının sağlık durumuyla ilgili açıklama | Video 00:43
Edip Akbayram'ın kızından babasının sağlık durumuyla ilgili açıklama | Video 13.01.2025 | 13:51
Sibel Can’ın sahne tarzı sosyal medyada gündem oldu | Video 00:19
Sibel Can'ın sahne tarzı sosyal medyada gündem oldu | Video 13.01.2025 | 13:47
Ferdi Tayfur’un dudak uçuklatan yıllık telif geliri iddiaları üzerine açıklama | Video 01:14
Ferdi Tayfur'un "dudak uçuklatan yıllık telif geliri" iddiaları üzerine açıklama | Video 13.01.2025 | 12:24
Paris Hilton yangında küle dönen evinin son halini paylaştı: Kalbimi en çok kıran şey... | Video 00:21
Paris Hilton yangında küle dönen evinin son halini paylaştı: "Kalbimi en çok kıran şey..." | Video 11.01.2025 | 11:14
Devrim Özkan, Torreira ile ayrılığı hakkında konuştu: Böylesi daha iyi oldu | Video 00:24
Devrim Özkan, Torreira ile ayrılığı hakkında konuştu: "Böylesi daha iyi oldu" | Video 10.01.2025 | 09:52
Sanatçı Edip Akbayram yoğun bakıma kaldırıldı | Video 04:18
Sanatçı Edip Akbayram yoğun bakıma kaldırıldı | Video 09.01.2025 | 14:30
Tanyeli’ye ünlü arkadaşlarından sürpriz doğum günü partisi | Video 00:28
Tanyeli'ye ünlü arkadaşlarından sürpriz doğum günü partisi | Video 09.01.2025 | 09:06
Fenomen Kerimcan Durmaz’ın hakimlikteki ifadesi ortaya çıktı | Video 00:46
Fenomen Kerimcan Durmaz’ın hakimlikteki ifadesi ortaya çıktı | Video 08.01.2025 | 16:04
SON DAKİKA! Fenomen Kerimcan Durmaz tutuklandı | Video 00:46
SON DAKİKA! Fenomen Kerimcan Durmaz tutuklandı | Video 08.01.2025 | 12:39
Kerimcan Durmaz adliyeye sevk edildi | Video 00:28
Kerimcan Durmaz adliyeye sevk edildi | Video 08.01.2025 | 09:43
Doğum gününü hastanede kutlayan Tanyeli, Şifa diledi | Video 00:14
Doğum gününü hastanede kutlayan Tanyeli, "Şifa" diledi | Video 07.01.2025 | 14:24
Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’un eşi Muhammet Aydın tehditlere ateş püskürdü | Video 00:41
Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'un eşi Muhammet Aydın tehditlere ateş püskürdü | Video 07.01.2025 | 14:08
Son Dakika: Sağlık kontrolünden geçirilen Kerimcan Durmaz, emniyete götürüldü! | Video 01:24
Son Dakika: Sağlık kontrolünden geçirilen Kerimcan Durmaz, emniyete götürüldü! | Video 07.01.2025 | 13:41
Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz gözaltına alındı | Video 00:33
Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz gözaltına alındı | Video 07.01.2025 | 12:28
Hüsnü Şenlendirici kızını paylaştı, hayranları yorum yağmuruna tuttu | Video 01:30
Hüsnü Şenlendirici kızını paylaştı, hayranları yorum yağmuruna tuttu | Video 07.01.2025 | 10:04
Kanserle mücadele eden Tanyeli’den ameliyat paylaşımı 00:47
Kanserle mücadele eden Tanyeli'den ameliyat paylaşımı 06.01.2025 | 15:23
Umut Akyürek’ten Ferdi Tayfur itirafı! Fadime’nin Düğünü’ndeki Fadime, benim! | Video 05:29
Umut Akyürek'ten Ferdi Tayfur itirafı! "Fadime'nin Düğünü'ndeki Fadime, benim!" | Video 06.01.2025 | 10:15
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç gözaltına alındı | Video 00:19
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç gözaltına alındı | Video 05.01.2025 | 12:06
Ferdi Tayfur’un büyük oğlu cenaze töreninde baygınlık geçirdi! İşte o anlar | Video 00:31
Ferdi Tayfur'un büyük oğlu cenaze töreninde baygınlık geçirdi! İşte o anlar | Video 04.01.2025 | 16:54
7 yaşından beri Ferdi Tayfur şarkılarıyla büyüdüğünü söyleyen Tayfur’un hayranı: Bende çok büyük bir yeri var | Video 00:56
7 yaşından beri Ferdi Tayfur şarkılarıyla büyüdüğünü söyleyen Tayfur’un hayranı: "Bende çok büyük bir yeri var" | Video 04.01.2025 | 16:36

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA