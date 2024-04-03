Video Magazin Fahriye Evcen'in 'süpriz sonlu' paylaşımı gülümsetti | Video
Fahriye Evcen'in 'süpriz sonlu' paylaşımı gülümsetti | Video

Fahriye Evcen'in 'süpriz sonlu' paylaşımı gülümsetti | Video

03.04.2024 | 09:29

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit'in oyuncu eşi Fahriye Evcen sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla gündem oldu. Ünlü ismin, 'sürpriz sonlu' notunu düştüğü paylaşım görenleri gülümsetti.

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