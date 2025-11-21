Video Magazin Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’dan yeni açıklama: Babamın iyi niyeti suistimal edildi!
21.11.2025 | 20:01

Geçtiğimiz aylarda vefat eden usta sanatçı Ferdi Tayfur’un mirası ile ilgili anlaşmazlık mahkemeye taşınmıştı. Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur, devam eden mahkeme süreciyle ilgili konuştu. Bugün gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tuğçe Tayfur, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamanın detayları!

