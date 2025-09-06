Galatasaray’ın eski yıldızı Dries Mertens müjdeyi böyle duyurdu: Hoş geldiniz!

Geçtiğimiz yıl futbola Galatasaray’da veda eden ve oğlu Ciro’yla taraftarların sevgisini kazanan başarılı sporcu Dries Mertens, bugün müjdeyi duyurdu. Dries Mertens, ikinci kez baba olduğunu sosyal medyada yaptığı paylaşımla duyurdu. İşte Dries Mertens’in hastaneden aile pozları!