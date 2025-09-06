Galatasaray’ın eski yıldızı Dries Mertens müjdeyi böyle duyurdu: Hoş geldiniz!
Geçtiğimiz yıl futbola Galatasaray’da veda eden ve oğlu Ciro’yla taraftarların sevgisini kazanan başarılı sporcu Dries Mertens, bugün müjdeyi duyurdu. Dries Mertens, ikinci kez baba olduğunu sosyal medyada yaptığı paylaşımla duyurdu. İşte Dries Mertens’in hastaneden aile pozları!
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:16
00:48
Begüm Öner 3. Ay Güncellemesini Paylaştı: Hamilelik Süreci Nasıl Geçiyor? 06.09.2025 | 16:10
00:25
02:23
00:32
00:26
Meriç Aral ve Serkan Keskin çiftinin oğulları dünyaya geldi! 03.09.2025 | 22:54
00:11
Canlı yayın açtı! Mehmet Ali Erbil’den şaşırtan yaş farkı açıklaması! 02.09.2025 | 23:33
00:41
00:59
01:13
Deniz Seki'nin Köksal Baba'yı kucağına aldığı anlar viral oldu | Video 02.09.2025 | 15:21
00:19
01:04
00:15
00:36
Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan balayında | Video 01.09.2025 | 13:39
03:05
Sanatçı Tuğçe Kandemir, sahneye çıkarken böyle düştü | Video 01.09.2025 | 12:19
01:29
Rumen şarkıcı Otilia Bruma, Yalova'da düğün yaptı | Video 01.09.2025 | 10:35
00:49
Ceyhun Fersoy'la Begüm Öner'den müjdeli haber | Video 31.08.2025 | 12:29
02:05
01:29
06:30
Eda Erol, Ekrem Karaçayır'la evlendi! İşte düğünden görüntüler... | Video 29.08.2025 | 10:28