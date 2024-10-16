Hasan Yalnızoğlu son yolculuğuna uğurlandı! İşte Hasan Yalnızoğlu’nun cenazesinden o duygu yüklü anlar!

Eski Survivor yarışmacısı, oyuncu ve Anadolu Ateşi’nin baş dansçısı olarak bilinen Hasan Yalnızoğlu, dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bir süredir pankreas kanseriyle mücadele eden Hasan Yalnızoğlu, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine birçok ünlü isim katıldı. İşte Hasan Yalnızoğlu’nun cenazesinden duygu yüklü o anlar!