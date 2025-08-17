Hülya Avşar mutfağa girdi! O anlar gündem oldu: "Gerçek yüzüm" | Video

61 yaşındaki Hülya Avşar, yıllara meydan okuyan güzelliği ve dikkat çeken açıklamalarıyla sık sık magazin gündeminde yer alıyor. Ünlü sanatçı bu kez mutfaktan yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi. Yemek hazırlarken dans eden Avşar, o anlar için “Gerçek yüzüm” dedi. Sanatçının samimi halleri hayranlarından tam not aldı.