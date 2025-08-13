İrem Derici katıldığı düğünde sevgilisinden sürpriz evlilik teklifi aldı!
Ünlü şarkıcı İrem Derici ve sevgilisi Melih Kunukçu, bugün Burak Bulut ve Eda Sakız’ın düğününe katıldı. Bu düğünde sahneye çıkan şarkıcı Alişan, İrem Derici’nin sevgilisi Melih Kunukçu’yu sahneye davet etti. Kunukçu, bir anda diz çöktü ve yüzüğünü çıkartarak İrem Derici’ye evlilik teklif etti. Derici ise bu anlarda şaşkınlığını gizleyemedi. İşte İrem Derici ve Melih Kunukçu’nun o romantik anları!
