Kısmetse Olur'un Melis'i erkek arkadaşına saldırdı! Küfür ve hakaretler havada uçuştu | Video

Melis Buse Betkayan, evli ve 2 çocuk babası olan Tiktok fenomeni sevgilisini darbetmesiyle gündem oldu. O anları paylaşan Reşit Bozdağ, "Tüm Türkiye görsün, izlesin kimin ne olduğunu." notunu düştü.