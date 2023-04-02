Video Magazin Kısmetse Olur'un Melis'i erkek arkadaşına saldırdı! Küfür ve hakaretler havada uçuştu | Video
Kısmetse Olur'un Melis'i erkek arkadaşına saldırdı! Küfür ve hakaretler havada uçuştu | Video

Kısmetse Olur'un Melis'i erkek arkadaşına saldırdı! Küfür ve hakaretler havada uçuştu | Video

02.04.2023 | 11:18

Melis Buse Betkayan, evli ve 2 çocuk babası olan Tiktok fenomeni sevgilisini darbetmesiyle gündem oldu. O anları paylaşan Reşit Bozdağ, "Tüm Türkiye görsün, izlesin kimin ne olduğunu." notunu düştü.

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