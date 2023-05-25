‘Lolita olacağım’ diyen Seda Sayan geçirdiği operasyonla yine sosyal medyanın dilinde! | Video

Ünlü şarkıcı Seda Sayan, 2022 yılında kendisinden 25 yaş küçük meslektaşı Çağlar Ökten ile dünyaevine girdi. Sık sık geçirdiği operasyonlarla gündeme gelen Seda Sayan, bugün yeni paylaşımıyla gündeme geldi. Alt yüz ve boyun estetiği geçiren Seda Sayan, bu kez de dekoltesindeki çizgilerden kurtulmak için estetik doktorunun kapısını çaldı! İşte Seda Sayan’ın o paylaşımı!