Mauro Icardi’nin eşi Wanda Nara’dan Sezen Aksu’lu duygusal paylaşım! İşte Wanda Nara’nın kalpleri çalan o paylaşımı! | Video

Galatasaray’ın yeni transferi ve taraftarın gözbebeği Mauro Icardi, yeni sezon için gerçekleştirilen imza törenine adeta damga vurdu. Mauro Icardi, törende eşi Wanda Nara ve çocuklarıyla sahaya çıktı. Sosyal medyayı aktif kullanan Wanda Nara, bugün eşi ve çocuklarıyla ilgili duygusal bir paylaşım yaptı. Eşini ve çocuğunun fotoğrafını paylaşan Wanda Nara, bu paylaşımına bir de Sezen Aksu şarkısı ekledi. Taraftarların ve Sezen Aksu hayranlarının da kalbini çalan Nara’nın o paylaşımı sosyal medyada da ilgi çekti. İşte Wanda Nara’nın o paylaşımı!