Mavi Mavi filmine damga vuran o sahne | Video

İbrahim Tatlıses ve Hülya Avşar'ın başrollerinde olduğu Mavi Mavi filmi, bir zamanlar olay yaratmıştı. İbrahim Tatlıses'in annesi rolündeki Şükriye Atav da yine cefakar anne karakteriyle filmde yer almıştı. Yeşilçam tarihine adını altın harflerle yazdıran Şükriye Atav yer aldığı filmlerde genellikle başrol oyuncusunun yaşlı ve cefakar annesi olarak hafızalara kazınmıştı. Yeşilçam'ın unutulmaz annelerinden olan Şükriye Atav'ı basma eteği ve hüzünlü yüzü ile tanıdık. 600'den fazla filmde yer alan Atav, kalp yetmezliği nedeniyle 2000 yılında aramızdan ayrılmıştı.