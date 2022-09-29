Mide küçültme ameliyatı sonrası 58 kilo veren oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu’ndan “yaza veda” videosu… | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:40
00:09
00:51
Survivor Mert Öcal, sevgilisi Sude Burcu'ya evlilik teklifi etti | Video 25.09.2022 | 09:16
00:11
00:56
00:14
Avatar Atakan ikinci çocuğunun cinsiyetini böyle duyurdu | Video 21.09.2022 | 11:43
00:32
Futbolcu Özer Hurmacı’ya darp davasında 10 bin 800 lira para cezası | Video 21.09.2022 | 12:36
00:14
01:08
Ünlü isimler, kaza geçiren Acun Ilıcalı’yı hastanede ziyaret etti | Video 19.09.2022 | 23:39
00:19
04:37
Koray Avcı Çarşamba'da sevenleriyle buluştu | Video 19.09.2022 | 11:33
00:57
01:02
03:10
00:16
02:36
Bursa'da Simge Sağın rüzgarı! İddialı elbisesiyle göz doldurdu | Video 18.09.2022 | 09:09
07:50
00:31
00:37
Ev hapsi kaldırılan Gülşen karakolda imza verdi | Video 15.09.2022 | 15:52
Mide küçültme ameliyatıyla fazla kilolarından kurtulan Yeşim Ceren Bozoğlu, değişimiyle adından sık sık söz ettiriyor. Verdiği kiloların yanı sıra yeni imajıyla da dikkat çeken Bozoğlu, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor ve paylaşımlarıyla mest ediyor. Ünlü oyuncudan son olarak ise “yaza veda” videosu geldi. İşte o paylaşımı..