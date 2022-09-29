Mide küçültme ameliyatı sonrası 58 kilo veren oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu’ndan “yaza veda” videosu… | Video

Mide küçültme ameliyatıyla fazla kilolarından kurtulan Yeşim Ceren Bozoğlu, değişimiyle adından sık sık söz ettiriyor. Verdiği kiloların yanı sıra yeni imajıyla da dikkat çeken Bozoğlu, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor ve paylaşımlarıyla mest ediyor. Ünlü oyuncudan son olarak ise “yaza veda” videosu geldi. İşte o paylaşımı..