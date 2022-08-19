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Murda'dan hayranlarına unutulmaz konser | Video 19.08.2022 | 19:52
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde Türk rap sanatçısı Murda ya da gerçek adıyla Önder Doğan, hayranlarına unutulmaz bir konser verdi.