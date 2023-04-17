Video Magazin Okan Karacan eski eşi Zeynep Kadıoğlu'na videolu tehditler yağdırdı! "Babanı mezardan kaldıracağım, Allah belanızı versin"
Okan Karacan eski eşi Zeynep Kadıoğlu'na videolu tehditler yağdırdı!

Okan Karacan eski eşi Zeynep Kadıoğlu'na videolu tehditler yağdırdı! "Babanı mezardan kaldıracağım, Allah belanızı versin"

17.04.2023 | 15:44

Okan Karacan ile eski eşi Zeynep Kadıoğlu arasında yaşananlar magazin gündemine bomba gibi düştü. 2014 yılında evlendiği ve geçen ocak ayında boşandığı eşi Zeynep Kadıoğlu ile Okan Karacan arasındaki gerilim giderek artıyor. Son olarak eşi can güvenliğinin olmadığını belirterek yardım çağrısında bulunurken, Karacan da art arda videolar paylaşarak tehditler savurdu.

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