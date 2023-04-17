Okan Karacan eski eşi Zeynep Kadıoğlu'na videolu tehditler yağdırdı! "Babanı mezardan kaldıracağım, Allah belanızı versin"
Okan Karacan ile eski eşi Zeynep Kadıoğlu arasında yaşananlar magazin gündemine bomba gibi düştü. 2014 yılında evlendiği ve geçen ocak ayında boşandığı eşi Zeynep Kadıoğlu ile Okan Karacan arasındaki gerilim giderek artıyor. Son olarak eşi can güvenliğinin olmadığını belirterek yardım çağrısında bulunurken, Karacan da art arda videolar paylaşarak tehditler savurdu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:09
00:13
Emre Altuğ'a çocuklarından sürpriz doğum günü kutlaması | Video 17.04.2023 | 12:23
00:28
00:09
03:33
00:14
01:54
00:17
02:48
00:27
Rap şarkıcısı Sefo, Samsunspor taraftarına üçlü çektirdi | Video 02.04.2023 | 13:22
02:07
00:10
01:42
Haldun Dormen’e sahnede 95. yaş sürprizi | Video 28.03.2023 | 22:54
04:55
Usta sanatçı Köksal Engür son yolculuğuna uğurlandı | Video 28.03.2023 | 15:11
00:32
Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Köksal Engür, hayatını kaybetti | Video 27.03.2023 | 08:25
00:12
01:13
Eser ve Berfu Yenenler oğulları Mete’nin ikinci yaşını kutladı! | Video 25.03.2023 | 21:10
06:22
00:07