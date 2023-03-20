Oyuncu Tamer Karadağlı Hatay’da! Tamer Karadağlı Hatay'da depremzede çocuklarla bir araya geldi | Video

Ünlü oyuncu Tamer Karadağlı, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'ı ziyaret etti. Depremzedelerle bir araya gelen Tamer Karadağlı, çocuklara oyuncak dağıttı. Karadağlı, çocuklarla beraber olmanın kendisine mutluluk verdiğini söyledi.