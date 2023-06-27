Şarkıcı Doğuş ve Hoşkedem Hidayetkızı boşanıyor! Nasıl tanıştıklarını böyle anlatmışlardı | Video
9 yıl önce evlenen şarkıcı Doğuş ile Azeri eşi Hoşkedem Hidayetkızı'ndan üzücü haber geldi. Şarkıcı Doğuş ve eşi boşanıyor. Evlendikten sonra Azerbaycan'a yerleşen ünlü sanatçı, eşinin ailesiyle yaşadığı sorunları aşamayınca İstanbul'a geri döndü. Karısını ve çocuklarını bırakıp dönen Doğuş'un boşanmaya kararlı olduğu gelen bilgiler arasında.
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