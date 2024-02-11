Seda Sayan karın kaslarını gösterdi! "Taş oldum taş!" | Video

Yaptırdığı estetik operasyonlarla sık sık adından söz ettiren ünlü şarkıcı Seda Sayan, yüzünün ve dekolte bölgesinin daha genç görünmesi için son olarak sünnet derisine başvurmuştu. "Beni estetik elçisi seçmeleri lazım" diyen Seda Sayan şimdi de karın kaslarının sırrını paylaştı. Karnı için makineye giren Seda Sayan "Taş oldum taş! Artık göbeğimi açıyorum..." dedi.