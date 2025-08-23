Sıcaklardan bunalan Hülya Avşar öyle bir çözüm buldu ki... Hayranlarını adeta mest etti! | Video

Hülya Avşar’dan sosyal medyayı sallayan sürpriz! Ayvalık’taki yazlığında sıcağın etkisiyle yürüyüşe çıkamayan ünlü sanatçı, “Sıcaktan yürüyüşe çıkamayınca...” notuyla paylaştığı videoda evinde adeta dans şov yaptı. Neşesi ve enerjisiyle takipçilerini güldüren Avşar, doğal halleriyle yine gündeme oturdu. Bu video, sosyal medyada kısa sürede binlerce beğeni topladı ve hayranlarını mest etti!