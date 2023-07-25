Tuğçe Tayfur ve eski nişanlısı arasında sular durulmuyor! Bu kez hamle Burak Kalfa’dan geldi! | Video

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur, eski nişanlısı Burak Kalfa tarafından psikolojik ve fiziksel şiddete maruz kaldığını, tehdit ve şantaja uğradığını öne sürerek suç duyurusunda bulunmuştu. İddiaların asılsız olduğunu söyleyen Burak Kalfa harekete geçti. Burak Kalfa, eski nişanlısı Tuğçe Tayfur hakkında önce suç duyurusunda bulundu ardından ''Tehdit ettiysem, mesajlar nerede? Dövdüysem, darp raporu nerede? Şimdi de algı yaratmaya çalışıyorlar. 5 ay bekledi. Yeni bir ilişkim olunca, buradan vurmaya çalışıyor ama vuramaz" açıklamasında bulundu.