Tuğçe Tayfur ve eski nişanlısı arasında sular durulmuyor! Bu kez hamle Burak Kalfa’dan geldi! | Video
Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur, eski nişanlısı Burak Kalfa tarafından psikolojik ve fiziksel şiddete maruz kaldığını, tehdit ve şantaja uğradığını öne sürerek suç duyurusunda bulunmuştu. İddiaların asılsız olduğunu söyleyen Burak Kalfa harekete geçti. Burak Kalfa, eski nişanlısı Tuğçe Tayfur hakkında önce suç duyurusunda bulundu ardından ''Tehdit ettiysem, mesajlar nerede? Dövdüysem, darp raporu nerede? Şimdi de algı yaratmaya çalışıyorlar. 5 ay bekledi. Yeni bir ilişkim olunca, buradan vurmaya çalışıyor ama vuramaz" açıklamasında bulundu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:21
02:33
00:53
00:07
Hakan Sabancı sevgilisi Hande Erçel’e tatilde serenat yaptırdı | Video 20.07.2023 | 20:22
00:15
01:04
00:27
00:50
01:11
00:34
00:23
Oyuncu Tanju Tuncel'in huzurevindeki son görüntüleri yürek burktu | Video 16.07.2023 | 14:19
01:45
00:29
01:48
00:17
Melis Buse Betkayan canlı yayında dayak yedi | Video 12.07.2023 | 10:05
03:01
Usta sanatçı Özkan Uğur son yolculuğuna uğurlandı | Video 11.07.2023 | 15:24
08:48
00:37
09:31
Sanatçı Özkan Uğur son yolculuğuna uğurlanıyor! | Video 11.07.2023 | 11:56
00:29
Şarkıcı Sıla, konserinde Özkan Uğur’u andı | Video 11.07.2023 | 11:25