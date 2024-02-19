Yaşar Alptekin maneviyata yönelmişti... Camide verdiği vaazda anlattıklarıyla dikkat çekti | Video
Bir döneme damga vuran manken ve oyuncu Yaşar Alptekin geçmişe bir sünger çekmiş maneviyata yönelmişti. Yaşar Alptekin, Eminönü'ndeki Marputçular Camii'nde cemaate hayatındaki değişimden bahsederek anne-babanın hayır duasının öneminden bahsetti. Hayatında radikal değişiklikler yapan Yaşar Alptekin son olarak bir camide verdiği vaazda anne ve babasının hayır duası sayesinde İslamiyet ile şereflendirildiğini anlattı. İşte Yaşar Alptekin'in son hali ve sosyal medyada konuşulan Yaşar Alptekin vaaz videosu...
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